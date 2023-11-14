Вона заявила, що Жорін та Кротевич "паплюжать честь українського воїна".

Скандальна екс-нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон вимагає від військового командування України "вжити заходів" щодо заступника командира 3-ої ОШБр Максима Жоріна та начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича.

У блозі Української правди вона оприлюднила звернення до президента Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Міністра оборони Рустема Умерова. Вона скаржиться на "хамську поведінку окремих вояків, що паплюжать честь українського воїна".

За її словами, заступник командира 3-ої ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін та начальник штабу бригади "Азов" майор Богдан Кротевич, які мали з нею конфлікти, "публічно виявили неповагу до пані".

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"Дякую за Вашу високу Службу і прошу вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки п. Жоріна і п. Кротевича, яка паплюжить честь українського офіцера і кидає тінь на всю українську армію", - написала Фаріон.

Мовні скандали з Фаріон: що відомо

Нагадаємо, нещодавно в одному з інтерв'ю екс-нардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців, які не спілкуються українською. Згодом Фаріон написала у мережі, що "бидломаса має припадок від правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ".

Після цього Максим Жорін у своєму Telegram-каналі закликав правоохоронців звернути увагу на дії, які розколюють українське суспільство: "Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й".

Крім того, у своєму зверненні до військового керівництва вона згадує про слова Богдана Кротевича, який сказав, що вважає її "відвертою поплічницею російської пропаганди і, можливо, людиною із високим рівнем деменції".

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