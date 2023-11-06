Фаріон відзначилася обурливою заявою про "азовців" / фото УНІАН

Українська мовознавиця, докторка філологічних наук та екс-нардепка Ірина Фаріон відзначилася скандальними докорами воїнам полку "Азов", які розмовляють російською мовою. 

Цієї теми Фаріон торкнулася під час інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою.  Вона заявила, що не вважає російськомовних воїнів українцями і патріотами.

"Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - УНІАН) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – сказала Фаріон.

Натомість Соколова відповіла, що попри використання російської мови, "азовців" не можна назвати "к*цапами". Однак Фаріон заявила, що й українцями їх не вважає.

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм", - заявила мовознавиця.

Втім, у мережі заяви Фаріон спровокували швал критики та обурення. Українці залишають гнівні коментарі щодо заяв мовознавиці. Ось кілька найпоширеніших реакцій.

Реаакції українців / скриншот

Інші заяви Фаріон

Раніше колишня народна депутатка та політична діячка Ірина Фаріон різко прокоментувала скандал довкола російськомовного такстиста з Києва. В ефірі телеканалу NTA вона заявила, що таких людей, як цей таксист, варто відправити в штраф-батальйон та утилізувати.

Перед цим колишня Фаріон розповідала, що трагічні події у Маріуполі - нібито наслідки того, що люди "загубили розум".

Вас також можуть зацікавити новини: