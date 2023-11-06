Мовознавиця видала скандальні притензії до воїнів, які розмовляють російською мовою.

Українська мовознавиця, докторка філологічних наук та екс-нардепка Ірина Фаріон відзначилася скандальними докорами воїнам полку "Азов", які розмовляють російською мовою.

Цієї теми Фаріон торкнулася під час інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою. Вона заявила, що не вважає російськомовних воїнів українцями і патріотами.

"Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - УНІАН) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – сказала Фаріон.

Натомість Соколова відповіла, що попри використання російської мови, "азовців" не можна назвати "к*цапами". Однак Фаріон заявила, що й українцями їх не вважає.

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм", - заявила мовознавиця.

Втім, у мережі заяви Фаріон спровокували швал критики та обурення. Українці залишають гнівні коментарі щодо заяв мовознавиці. Ось кілька найпоширеніших реакцій.

Інші заяви Фаріон

Раніше колишня народна депутатка та політична діячка Ірина Фаріон різко прокоментувала скандал довкола російськомовного такстиста з Києва. В ефірі телеканалу NTA вона заявила, що таких людей, як цей таксист, варто відправити в штраф-батальйон та утилізувати.

Перед цим колишня Фаріон розповідала, що трагічні події у Маріуполі - нібито наслідки того, що люди "загубили розум".

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