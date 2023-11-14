Втім, адміністрація НУ ЛП поспілкувалася зі студентами та пообіцяла висновки щодо ситуації до 22 листопада.

Адміністрація Національного університету "Львівська політехніка" відреагувала на мітинг студентів з вимогою звільнити скандальну професорку Ірину Фаріон. Проректор вишу з науково-педагогічної Олег Давидчак вийшов до студентів, але зазначив, що звільнити мовознавиці непросто.

Як заявив Давидчак у коментарі Новини.LIVE, адміністрація вишу вислухає думку студентів та інших викладачів. Досі на Фаріон в університеті ніхто не скаржився.

"Це рішення непросте. Є певні процедури. Треба вивчити всі матеріали і обставини. Вислухати всіх студентів, викладачів, саму пані Фаріон... Ви прийшли до нас, аби донести вашу думку і ми її слухаємо. Так само є й думка інших викладачів та інших студентів. Досі від наших студентів ми не мали негативних відгуків на викладачку Фаріон, відповідно до анкетувань", - заявив Давидчак.

Як пише ZAXID.NET, напередодні в університеті заявили, що створять робочу групу, яка вивчить ситуацію. Там обіцяли оприлюднити висновки 22 листопада.

Під час мітингу 14 листопада адміністрація НУ ЛП запропонувала провести перемовини із представниками студентських організацій. На зустрічі наголосили, що в університеті працює комісія, яку зібрали у понеділок, 13 листопада. До неї входять представники вченої ради університету.

"Ми закликаємо до діалогу. Є комісія, ми розглядаємо, ми вивчаємо і тоді будемо ухвалювати рішення. А ви хочете, щоб ми вже зараз ухвалили рішення – так не може бути", – зазначив Давидчак.

У підсумку учасники перемовин домовилися зустрітися через тиждень – 23 листопада. Студенти запропонували запросити на спільну зустріч саму Ірину Фаріон, щоб вона пояснила свою позицію.

"Наші вимоги – це звільнення Ірини Фаріон і публічне вибачення. Ми зберемося вже наступного четверга, щоб почути результати роботи комісії. Ми запросили також на цю зустріч пані Ірину Фаріон, якщо вона захоче приєднатися", – прокоментувала голова львівського осередку ГО "Українські студенти за свободу" Анна-Марія Сенчишин.

"Зараз працює комісія, яка створена для вивчення і аналізу етичних, моральних аспектів цих подій. Ми чекаємо на висновки цієї комісії. За підсумками розмови ми включимо до комісії одного або двох студентів", – зазначила проректорка зі стратегічного розвитку Львівської політехніки Лілія Жук.

Скандали з Фаріон

Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".

Студенти Національного університету "Львівська політехніка" закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Вчора ж Фаріон опинилася в центрі нового скандалу - вона "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму.

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

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