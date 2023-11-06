Скандальна мовознавиця, екснардепка Ірина Фаріон відреагувала на шквал обурення українців щодо її закидів на адресу російськомовних воїнів "Азову". Вона назвала військових "збродом" і засумнівалася у їхньому патріотизмі.
Закиди Фаріон спровокували скандал. Українці у соціальних мережах розкритикували її слова. Втім, сама Фаріон лише загострила суперечку.
" Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ - українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити", - заяв ила Фаріон у своєму Телеграм-каналі.
Скандальні заяви Фаріон - що передувало
Нагадаємо, що українська мовознавиця, докторка філологічних наук та екс-нардепка Ірина Фаріон відзначилася скандальними докорами воїнам полку "Азов", які розмовляють російською мовою.
"Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - УНІАН) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – сказала Фаріон.
Натомість журналістка Яніна Соколова відповіла, що попри використання російської мови, "азовців" не можна назвати "к*цапами". Однак Фаріон заявила, що й українцями їх не вважає.