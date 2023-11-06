Вона заявила, що в ЗСУ нібито служать "москвороті бики", які ганьблять українську армію.

Скандальна мовознавиця, екснардепка Ірина Фаріон відреагувала на шквал обурення українців щодо її закидів на адресу російськомовних воїнів "Азову". Вона назвала військових "збродом" і засумнівалася у їхньому патріотизмі.

Закиди Фаріон спровокували скандал. Українці у соціальних мережах розкритикували її слова. Втім, сама Фаріон лише загострила суперечку.

" Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ - українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити", - заяв ила Фаріон у своєму Телеграм-каналі.

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Скандальні заяви Фаріон - що передувало

Нагадаємо, що українська мовознавиця, докторка філологічних наук та екс-нардепка Ірина Фаріон відзначилася скандальними докорами воїнам полку "Азов", які розмовляють російською мовою.

"Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - УНІАН) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – сказала Фаріон.

Натомість журналістка Яніна Соколова відповіла, що попри використання російської мови, "азовців" не можна назвати "к*цапами". Однак Фаріон заявила, що й українцями їх не вважає.

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