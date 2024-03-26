Мінфін опублікував "дашборд", який буде оновлюватись щомісяця.

Міністерство фінансів опублікувало аналітичний інструмент (дашборд) щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади станом на початок 2024 року. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Зазначається, "дашборд" буде оновлюватись щомісяця. Він дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, враховуючи, що початку року в Україні змінено підходи до оплати праці держслужбовців в межах реформи.

Якщо проаналізувати дані документу, то станом на січень 2024 року найбільша середня зарплата була у працівників Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 68 900 грн. На другому місці Антимонопольний комітет з 67 100 грн. Замикає першу трійку секретаріат Кабміну – 57 900 грн.

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Щодо судової влади, то найвищі виплати у Вищому суді з інтелектуальної власності – в середньому 49 600 грн. Далі йде Вищий антикорупційний суд (46 000 грн) та Вища рада правосуддя (45 200 грн). У розрізі посад, то керівництво судів отримує 142 100 грн.

Також можна відслідкувати зарплати місцевих державних адміністрацій, серед яких лідирує Київська з 40 000 грн середньої зарплати. В першу трійку увійшли також Херсонська та Харківська – 30 500 грн і 29 400 грн відповідно.

Зарплати в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за підсумками 2023 року одним з помітних трендів стало відбілювання заробітних плат в Україні.

Раніше УНІАН писав, що у січні на ринку праці шукачі були досить активними, а от роботодавці тільки готувалися до нового сезону найму, проте у лютому ситуація стала протилежною: роботодавці розмістили на 7% більше вакансій, ніж у січні, а от конкуренція серед шукачів зменшилася.

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