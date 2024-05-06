Поки що Україна просить лише про зброю та техніку.

Західні війська в Україні допомогли б відкинути російську окупаційну армію, заявив в інтерв'ю канадському виданню CBC News прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином він прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гіпотетичне введення військ в Україну, якщо загарбники зможуть прорвати фронт. За словами прем'єра, "підкріплення, безумовно, допомогло б відтіснити росіян".

Водночас Шмигаль наголосив, що поки що Україна просить своїх партнерів та союзників лише про надання необхідної військової техніки, щоб захиститись від російської агресії.

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"Якщо прийде час, ми будемо дуже вдячні, і ми будемо раді", – додав він про гіпотетичне відправлення військ НАТО в Україну.

Відправка західних військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в ЄС обговорюють відправку західних військ в Україну. Днями він сказав, що Париж подумає над введенням сухопутних військ в Україну, якщо росіяни прорвуть лінію фронту.

Лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс також вважає, що США доведеться втрутитися у війну проти РФ "не тільки з американськими грошима, але й з військовими", якщо Україна впаде.

La Repubblica писала з посиланням на джерела, що у війну в Україні готові втрутитися 100 тисяч НАТОвців, якщо російський диктатор Володимир Путін "залучить інші країни",

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