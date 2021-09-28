Глава фракції Давид Арахамія має намір знову виступити в якості ді-джея.

Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія розкрив подробиці майбутнього засідання фракції у Трускавці.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Арахамія розповів, що заїзд депутатів почнеться в п'ятницю, в другій половині цього ж дня вони почнуть роботу. Триватиме вона до пізнього вечора і продовжиться вранці в суботу. Тоді до депутатів приєднається президент Володимир Зеленський, а закінчиться партійний захід у першій половині дня в неділю.

За словами Арахамії, запрошення поки не відправляли спікеру Ради Дмитру Разумкову, оскільки він не представляє фракцію, а є позафракційним депутатом. Нардеп нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції й мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок виборцям.

"Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму",-говорить глава фракції.

Читайте такожУ "Слузі народу" думають, що робити з депутаткою, яка не голосувала за закон про "олігархів"

Кажучи про розважальну програму в Трускавці, Арахамія анонсував вручення незвичайної нагороди.

"Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" - за всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечерю", - зазначив він.

Також Арахамія анонсував свій новий виступ в якості ді-джея David Braun, уточнивши, що він відбудеться наприкінці заходу.

"Трускавець-2" - що відомо

27 вересня, у "Слузі народу" повідомили подробиці виїзного засідання їхньої фракції у Трускавці. "Трускавець - "Велика фракція". 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Місце проведення: Rixos Prykarpattya", - йдеться в повідомленні в чат-боті "СН" у Telegram.

На думку політолога Володимира Фесенка, на виїзному засіданні фракції в Трускавці вирішуватиметься питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Раніше Разумков звернувся до антикорупційних органів з тим, щоб вони перевірили інформацію про нібито пропозицію хабарів за голоси за "деякі відставки".

В принизливій формі на нараду в Трускавці Разумкова вже запросив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

Автор: Юрій Годован