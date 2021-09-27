Водночас, за словами прес-секретаря голови Верховної Ради, тими ж днями він може перебувати на заході України.

Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову ще не надходило запрошення на виїзне засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар спікера Ольга Туній.

"Запрошення не надходило, але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема, у Львівській області", - зазначила вона.

Водночас у Разумкова не виключають, що якщо відповідне запрошення надійде, то спікер відвідає засідання фракції.

Трускавець і Разумков: що відомо

22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова партії "СН" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання фракції, велике засідання монобільшості із запрошеними колегами".

Читайте такожРазумков і Стефанчук публічно посперечалися через ухвалення закону про олігархів"В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він.

Того ж дня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента.

Сьогодні, 27 вересня, у "СН" повідомили подробиці виїзного засідання їхньої фракції у Трускавці. "Трускавець - "Велика фракція". 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Місце проведення: Rixos Prykarpattya", - йдеться в повідомленні у чат-боті "СН" в Telegram.

На думку політолога Володимира Фесенко, на виїзному засіданні фракції у Трускавці вирішуватиметься питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Раніше Разумков звернувся до антикорупційних органів із тим, аби вони перевірили інформацію про начебто пропозиції хабарів за голоси за "деякі відставки".

У принизливій формі на нараду в Трускавці Разумкова вже запросив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

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Автор: Таня Поляковська