На заході працюватиме медіа-центр, у якому заплановані брифінги керівництва партії "Слуга народу" та фракції.

У партії "Слуга народу" повідомили подробиці виїзного засідання їхньої парламентської фракції у місті Трускавець Львівської області, яке відбудеться 1-2 жовтня.

Відповідна інформація розміщена у чат-боті "СН" в Телеграмі.

"Трускавець – "Велика фракція". 1-2 жовтня в Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Місце проведення: Rixos Prykarpattya (курортний комплекс – Ред.)", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожНардеп "Слуги народу" Тищенко через журналістів зухвало запросив Разумкова на нараду у Трускавці (відео)Зазначається, що на території готелю працюватиме медіа-центр, де заплановано брифінги керівництва та представників партії/фракції, а також запрошених гостей.

Наголошується, що представники ЗМІ повинні мати з тобою COVID-сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до початку заходу.

Нагадаємо, 22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу", очільник партії "СН" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання фракції, велике засідання монобільшості із запрошеними колегами".

"В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд – в повному складі будемо запрошувати", – сказав він.

Автор: Таня Поляковська