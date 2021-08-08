Глава фракції СН зіграв, в тому числі ремейк на пісню групи Гриби "Между нами тает лед".

На зборах молодіжного крила партії "Слуга народу" у Скадовську голова фракції СН Давид Арахамія виступив в якості ді-джея David Braun, а глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко був ведучим вечірки.

Про це повідомляє "Политика страны". Відео ді-джейських сетів Арахамії з'явилися в соцмережах.

Зазначається, що глава фракції СН зіграв, в тому числі, ремейк на пісню групи Гриби "Между нами тает лед".

На з'їзді були присутні представники всіх осередків партії, понад 250 делегатів. Під час з'їзду учасники проходили тренінги за такими напрямами: держава, економіка, громада.

Стверджується, що в "ЗЕкемп" запитали, що найбільше запам'яталося учасникам. Серед відповідей були варіанти: "караоке", "кальян", "жахлива їжа" і "прекрасні щури".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що готовий витратити на відпочинок з сім'єю $5 тис.

Відповідаючи на запитання журналістів, де він відпочиватиме влітку, Арахамія сказав: "на Північний полюс я хочу, де людей немає".

Після цих жартів він зазначив, що хоче зі своєю сім'єю кудись поїхати, швидше за все за кордон, можливо, в Хорватію або в Албанію.

Автор: Дмитро Захаров