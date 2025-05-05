Зараз уже є проєкт статуту, який повністю регламентує "організаційно, функціонально і юридично всі правила роботи спецтрибуналу", розповіла Ірина Мудра.

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України може запрацювати вже наступного року. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, пише Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо термінів початку роботи трибуналу, посадовиця зазначила, що процес може бути тривалим, проте у сторін уже є чітке розуміння процесу створення трибуналу в Гаазі.

"Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури. Але головне - настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України - неминуче", - підкреслила Мудра.

Відео дня

За її словами, у 2025 році юридична робота ще буде тривати. Станом на зараз, повідомила заступниця керівника ОП, "вже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально і юридично всі правила роботи спецтрибуналу".

"Спецтрибунал за злочин агресії проти України створюється фактично за два роки. Це доволі швидко, враховуючи дуже складні і чутливі питання, щодо яких доводилось шукати компроміс", - пояснила Мудра.

Крім того, вона розповіла про деталі зустрічі міністрів закордонних справ Коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня.

"Вся робота, яка велася до цього часу юридичними радниками 40 держав і результатом якої був напрацьований пакет документів, отримає політичну підтримку. Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки зі створення спецтрибуналу", - сказала чиновниця.

Створення Спецтрибуналу для РФ: що відомо

Як писав раніше УНІАН, на початку лютого у Брюсселі сказали, що завершити процес створення установчого статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України хочуть у 2025 році. Після 13-ї зустрічі Основної групи зі створення трибуналу її учасники заявили про значний прогрес у цьому напрямку.

У березні повідомлялося, що Рада ЄС вийшла на фінальну стадію створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ в Україні. Як заявляв генеральний секретар Ради Ален Берсе, група держав, що працює у рамках Ради Європи над створенням трибуналу, завершила формування юридичних документів, необхідних для його запуску.

У підписаній у навесні 2024 року безпековій угоді між Україною та Нідерландами йшлося, що майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації буде розміщений у Гаазі.

Вас також можуть зацікавити новини: