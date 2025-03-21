Завершено формування юридичних документів, необхідних для його запуску.

Група держав, що працюють у рамках Ради Європи над створенням "спеціального трибуналу" для засудження осіб, відповідальних за злочини агресії РФ проти України.

Як пише Le Monde, вони завершили формування юридичних документів, необхідних для його запуску, заявив генеральний секретар Ради Ален Берсе.

"Після двох років напруженої роботи тексти готові до розгляду на політичному рівні. Я вдячний усім країнам та експертам, які доклали таких значних зусиль. Винні неминуче мають бути притягнуті до відповідальності, зокрема за злочин агресії проти України, щоб зміцнити міжнародне кримінальне право", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Зазначається, що Рада Європи, наглядач за демократією та фундаментальними правами на континенті, об'єднує 46 країн з моменту виключення Росії після вторгнення на Україну в лютому 2022 року.

Злочини РФ в Україні

Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених. Нещодавно в соцмережах поширилося чергове відео з імовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, він направив листи до ООН і МКЧХ, щоб воєнний злочин було зафіксовано.

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