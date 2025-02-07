Щоб трибунал працював, потрібно, щоб його створення підтримали не лише в Європі, зазначив Ален Берсе.

Нова адміністрація США не надсилає "негативних сигналів" з приводу створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в інтерв’ю Європейській правді.

Як розповів Берсе, щоб трибунал мав "тверду легітимність", потрібно, "щоб його створення підтримали і щоб над ним працювали багато країн не лише в Європі, а на всіх континентах". Він наголосив, що для такої широкої підтримки "роль G7 буде ключовою".

"Поки що ми не маємо негативних сигналів від неї (нової адміністрації США, - ред.). Але ми побачимо під час переговорів, що саме це означає", - сказав генсек.

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Він додав, що були навіть "дуже позитивні сигнали". За його словами, "Група семи", а також США "повністю підтримують Реєстр збитків, усі дискусії щодо наступних елементів".

"Спеціальний трибунал також є частиною всього контексту. Він є частиною тих зусиль, яких ми можемо докласти, щоб забезпечити, що зрештою відповідальність візьме гору", - пояснив Берсе.

Щодо створення майбутнього спецтрибуналу, то, за словами генсека Ради Європи, Основна група "знайшла компроміси і рішення з усіх важливих питань".

"Наскільки я знаю, їм потрібна ще одна невелика дискусія, щоб бути впевненими, що всі елементи домовленості узгоджені. І коли це буде – то Рада Європи готова до наступних кроків. Ми готові діяти хоч зараз", - зауважив він.

Берсе розповів, що планується цього року провести переговори про текст міжнародної угоди, а потім ще провести дипломатичну конференцію "для ухвалення цього документа". І це також має відбутися у 2025 році, за його словами.

Створення Спецтрибуналу для РФ: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, днями у Брюсселі сказали, що завершити процес створення установчого статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України хочуть у 2025 році. Після 13-ї зустрічі Основної групи зі створення трибуналу її учасники заявили про значний прогрес у цьому напрямку.

У підписаній у навесні 2024 року безпековій угоді між Україною та Нідерландами йшлося, що майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації буде розміщений у Гаазі.

Як розповів представник України в Міжнародному Суді ООН Антон Кориневич, спецтрибунал може почати свою роботу ще до закінчення війни. За його словами, за злочин агресії мають притягнути до відповідальності представників найвищого політичного та військового керівництва РФ.

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