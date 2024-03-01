В Офісі президента кажуть: розділ "Відповідальність Росії" у цьому документі "є найкращим і найсильнішим з усіх угод".

Майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації буде розміщений у Гаазі. Про це йдеться у підписаній у п'ятницю, 1 березня, безпековій угоді між Україною та Нідерландами, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, розділ "Відповідальність Росії" у цьому документі "є найкращим і найсильнішим з усіх угод".

"На додаток, документ має чіткі положення щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО; фіксує механізм 24-годинного реагування за повторення військової агресії проти України; а також питання співпраці у сфері гуманітарного розмінування, економічного відновлення і відбудови, протидії гібридним загрозам, у сфері розвідки тощо", - підкреслив Жовква.

Він також наголосив, що уперше безпекова угода закріпила підтримку культурної спадщини України - зокрема, в рамках виконання Гаазької конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

Безпекові угоди України

12 січня Україна і Велика Британія підписали історичну безпекову угоду. Договір формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України. Ця підтримка буде довгостроковою.

Угода передбачає, що в разі російської атаки у майбутньому, Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

16 лютого Україна підписала безпекові угоди з Францією та Німеччиною. 23 лютого Україна і Данія підписали "гарантії безпеки" - ця скандинавська країна стала першою країною-підписантом, яка не є членом G7.

24 лютого президент Зеленський повідомив, що ще дві країни підписали з Україною угоди про гарантії безпеки - Італія та Канада.

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