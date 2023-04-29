Північна Македонія стала 36 країною, що залучена до цієї роботи.

Північна Македонія приєдналася до роботи щодо створення спецтрибуналу для притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Як повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, Північна Македонія стала 36 країною, що залучена до цієї роботи.

"Я ціную, що наші македонські друзі приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", – написав він.

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Трибунал для росіян - що треба знати

Раніше цього року Європарламент ухвалив резолюцію, у який підтримав створення трибуналу для притягнення росіян до відповідальності за агресію проти України. ПАРЄ водночас підтримала створення спецтрибуналу в Гаазі.

В кінці березня до роботи щодо створення трибуналу було залучено 33 країни, зустріч представників цих держав відбулася в Франції.

Раніше цього місяця до держав, що працюють над створенням трибуналу, приєдналися Коста-Ріка та Молдова, загальна кількість залучених країн сягнула 35.

Наразі обговорюється два варіанти створення трибуналу. Перший – гібридний або інтернаціоналізований трибунал на основі юрисдикції України, другий – міжнародний. Перший підтримують США, називаючи найкращим варіантом. Водночас Україна виступає проти такого трибуналу, оскільки він не дає гарантій зняття недоторканності з керівництва РФ.

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