Наша держава лишилася практично беззахисною перед ядерною зброєю, зазначив очільник ВР.

Російська Федерація натякає, що, якщо Україна продовжить розвиватися у демократичному річищі, то може стати жертвою ядерного удару.

Про "ядерний шантаж" РФ розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Конференції послів України.

Очільник парламенту зазначив, що після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, вона лишилася практично беззахисною перед таким видом зброї.

"Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодні даних нам... гарантії (передбачені Будапештським меморандумом – Ред.) не працюють…", – сказав Стефанчук.

Читайте також"Нас обдурили": Данілов хоче отримати компенсацію за відмову України від ядерної зброї (відео)Нагадаємо, Україна відмовилася від ядерної зброї згідно з Будапештським меморандумом, який було укладено 5 грудня 1994 року між нашою державою, США, РФ та Великобританією.

Будапештський меморандум, зокрема, зобов'язує Росію, Штати й Британію поважати незалежність, суверенітет та кордони України, утримуватися від погроз, використання сили та економічного тиску проти нашої держави.

РФ порушила Будапештський меморандум у 2014 році – захопила український Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Навесні 2021 року посол України в Німеччині пригрозив, що якщо Європа покине нашу державу напризволяще, Київ почне створювати ядерну зброю.

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