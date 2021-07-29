"Слуга народу" впевнений, що з Україною спілкувалися б інакше, якби Київ не відмовився від ядерної зброї.

Україна зробила "фатальну помилку", коли відмовилася від ядерної зброї. Сьогодні Київ міг би "шантажувати весь світ", якби зберіг ядерний потенціал.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського, – ред.). В принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати", - заявив політик.

За його словами, якби Україна залишилася ядерною державою, то з Києвом розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому.

Читайте такожОчільник "Слуги народу" заявивши, що зустріч Зеленського і Байдена пройде на підвищених тонах"Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати, – ред.). Навіть якби не могли обслуговувати (ядерне озброєння, - ред.), ми могли б скоротити його, але все одно залишити ядерний потенціал", – вважає нардеп.

Також він заявив, що Україна могла б шантажувати весь світ.

"Нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – підсумував Арахамія.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук звинуватив Російську Федерацію в порушенні договору про нерозповсюдження ядерної зброї через недопуск представників Міжнародного агентства з атомної енергії на окупований Донбас.

Автор: Анастасія Горбачова