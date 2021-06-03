Дипломат наголосив – більшість українців переконана, що відмова від ядерної зброї свого часу була фатальною помилкою.

Відновлення Україною ядерного статусу наразі не стоїть в Києві на порядку денному.

Як повідомляє «Європейська правда», таку заяву в інтерв’ю журналу ".loyal" зробив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

В квітні він закликав Захід якомога швидше взяти Україну в НАТО, адже в іншому разі Києву доведеться розглянути питання відновлення свого ядерного статусу.

"Що ж стосується відновлення статусу ядерної держави, то тут я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів – на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному", - пояснив посол в інтерв'ю.

Читайте такожБідний атом. Чи стане Україна полігоном для випробувань нових атомних технологій

Однак дипломат наголосив – більшість українців переконана, що відмова від ядерної зброї свого часу була фатальною помилкою.

"Сьогодні ми залишилися з порожніми руками. Тому що Росія як найпотужніша ядерна країна світу захопила військовою силою сім відсотків території України. Решта підписантів меморандуму не перешкодили цьому воєнному вторгненню. Це означає надзвичайну втрату довіри, у тому числі і для режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав Мельник.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив за підписання з США та Євросоюзом плану "Б" для України, який би надавав військові гарантії безпеки до вступу країни в НАТО та охоплював питання як відновлення територіальної цілісності, так і забезпечення енергетичної безпеки нашої держави.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров