Справа Шефіра: мотиви, версії та нестиковки

Машина першого помічника президента України Сергія Шефіра була обстріляна 22 вересня вранці. Кулі, що летіли в пасажира і водія, зачепили останнього. Він у лікарні. Які мотиви убивства називають експерти? Які версії розглядають правоохоронці? Які нестиковки існують в цій історії?

В оточені зосереджених шефа поліції і міністра внутрішніх справ помічник президента Сергій Шефір дещо ніяковіє від телекамер. "Я вперше в такій ситуації", - каже він.

Дійсно, уперше. І це не дивно. Адже за три години до цього його розстрілювали з автоматичної зброї.

Розвідка боєм

До офісу президента по цій заміській дорозі - через села Кременище, Ходосівку та Лісники - давно накатаний шлях. Напрямок не найкоротший, але найшвидший. Близько півгодини, якщо їхати від котеджного містечка у селі Іванковичі, в якому до літа 2020 року проживала родина президента Зеленського. Та його колишній сусід - один з найближчих друзів і перший помічник Сергій Шефір - живе тут і далі.

22 вересня автівка Шефіра вирушила по традиційному маршруту до президентського офісу. Він сам – часто за кермом. Але не у той день. Сергій Шефір сів на пасажирське сидіння, поруч з водієм. З дому машина швидко подолала близько восьми кілометрів, вимушено знизила швидкість, бо поворот, і...

"Я думаю, якби зупинились, то ми б зараз з вами не розмовляли", - розповів ТСН.Тижню Сергій Шефір.

…На годиннику приблизно десята година двадцять хвилин. З хащів, назустріч пригальмованій машині, летять кулі. Одна влучає у капот. Решта свинцю "лягає" по місцю водія й поблизу нього.

"Якби він бив на кілька сантиметрів вище, то попав би в груди водію", - переконаний радник міністра МВС Антон Геращенко.

Машина "б'є по газах". Ще декілька куль "наздоганяють" авто зверху кузова. Пробивають колесо. Але водій знов натиснув на газ.

За словами голови Національної поліції України, машина на спущеному колесі проїхала ще приблизно п’ять кілометрів, дотягнула до парковки супермаркету. І тільки там зупинилась.

"Людина просто лежала. В якому він був стані – не видно", - розповіли ТСН.Тижню свідки.

Як виявиться пізніше, дві кулі, прошивши двері, все ж влучили у живу мішень - водія.

"Я побачив "швидку" і завернув її. Забрали водія. Він, звісно геройські себе поводив", - розповів Сергій Шефір.

Читайте також"Ціна реформ": Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про замах на Шефіра (відео)

Близько двадцяти випущених куль. Вісімнадцять влучань по машині. Водій мав бути розмінною монетою у руках вбивці. Застрелити, щоб машина зупинилася. Далі вирішувалася б доля основної жертви - Шефіра. Так думають правоохоронці зараз. І переконані - стрілець був профі.

Але експерт, якого розпитав ТСН.Тиждень, твердить, що є й інші варіанти.

"Вибрана позиція для стрільби не була зручна. Це говорить про нефаховість самого стрільця", - каже ТСН.Тижню військовий експерт, фахівець зі стрілецької зброї Ігор Кім.

Хто мішень?

Помічником президента Шефір став практично одразу з обранням Зеленського. Вважалося, що саме Шефір мав зайняти місце керівника офісу на Банкові. Але не захотів, бо не любить публічність. До того часу він був одним з найдавніших та найближчих друзів Зеленського. Разом заснували "Студію квартал 95". Чим, не приховує сам Сергій Шефір, він опікується й досі.

Але не "Кварталом" єдиним. Журналісти-розслідувачі стали ретельно відслідковувати, яка реальна державна влада в руках непублічного помічника президента. Часто буквально наступали йому на п'яти і явно нервували. Бо на запитання, чи не помічав за собою стеження раніше, посадовець відповість: "Я не дуже спостережлива людина. Нічого не помічав. Іноді помічав компанію "Схем", "Бігуса"…".

За словами журналіста-розслідувача Михайла Ткача, за кілька днів до замаху він бачив Сергія Шефіра в місті. "Наша знімальна група проїхалася за ним. Побачили, що він проїхав на парковку біля Козина. Залишив автівку. Ми постояли, почекали…".

Але саме така репортерська увага тепер допомагає розібратись з версіями нападу.

Мотиви вбивства

Сергій Шефір, по своїй суті, легка мішень для кілера. Бо, як стало відомо після замаху, він не користується охороною. Транспорт - не броньований. Хоча й з номерами прикриття, як повідомляють ЗМІ. Але незрозуміло інше: яка мета у ліквідації непублічного чиновника?

"Я бачу одну ціль. Це не я. Я тут… друг президента. Ціль – президент", - каже сам Сергій Шефір.

Правди, звичайно ж, поки нема. Єдине - це так звані робочі версії замаху. Їх - дві.

За словами генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, це – робота Шефіра як держдіяча, а також дестабілізація політичної ситуації в країні.

Тим часом парламентарі президентської фракції залізобетонно переконані, що в замаху на Шефіра треба шукати сліди не у кулуарах Верхової Ради. Все - значно кримінальніше.

"Контрабандисти. Вори в законі. Тобто всі законопроекти, які у нас зараз приймаються, всі приймаються за безпосередньої участі Сергія Шефіра", - розповів ТСН.Тижню народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Читайте такожЗамах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського

Ще одна з версій озвучена радником керівника Офісу президента Михайлом Подоляком. Мовляв, за замахом можна побачити якісь "олігархічні структури". Адже, за дивним збігом обставин, спроба вбити близького друга і помічника президента відбувається за день до остаточного голосування за антиолігархічний закон. Ба більше, коли ще й сам президент - за межами країни...

Багатьом фейсбук-експертам ця версія полюбилася, попри конспірологічність. Але журналістські розслідування цьому суперечать.

"В результаті нашої діяльності ми встановили, що пан Шефір є один з комунікаторів офісу президента Зеленського з представниками великих фінансово-промислових груп олігархів… Наприклад, рік тому пан Шефір приїжджав в Козині на заправку, де за ним приїжджав Майбах олігарха Ахметова. Він зі своєї Ауді, яка і була розстріляна, пересідав у цей Майбах. І він завозив його на територію маєтку Ахметова… Судячи з того, що ми бачимо, стосунки пана Шефіра з олігархами нормальні, робочі", - каже ТСН.Тижню розслідувач Михайло Ткач.

Тоді для чого їм ліквідовувати, по суті, дипломата між ними і президентським офісом?

Тому, попри всю банальність словосполучення "російський слід", його теж варто відпрацьовувати. Адже, попри те, що ліквідації мішені не сталося, сам замах досяг певної політичної цілі: всі підозрюють один одного, президентська вертикаль послаблена купою нових звинувачень - від внутрішньої боротьби аж до інсценування нападу і бажання диктатури. А умовний замовник нападу буквально в лупу міг роздивитися, як, в якій послідовності, за яким алгоритмом діє державна машина після подібної атаки. А також, що є основним для підготовки нового - важливішого і успішнішого - нападу.

Сліди кілера

Після стрілянини ділянку нападу і все, що довкола, кілька днів прочісувала ціла армія копів і нацгвардії. Залучили бойову авіацію, водолазів. Все, щоб знайти хоч якісь сліди кілера. І перша очевидна ниточка таки є.

"Це спеціальний набій. Пробивна здатність кулі достатня, щоб "прошити" легкі метали", - розповів ТСН.Тижню військовий експерт, фахівець зі стрілецької зброї Ігор Кім.

Ймовірно, набої угорського виробництва. І, нібито, певний час легально продавалися в одному зброярському магазині України. Під спортивну стрільбу. І це дуже дивує нашого фахівця зі стрілецької зброї пана Кіма. Мовляв, законно такий патрон може отримати лиш військовий чи силовик на службі. Тож знайдені та ідентифіковані гільзи дійсно звужують пошук, звідки потрапили патрони. Але тільки розширюють коло - хто і в якій кількості - ними міг володіти.

Запитання і до позиції стрільця. "Чому кілер не застосував зброю, коли автомобіль рухався на нього на відстані, орієнтовно, 50 метрів? Він використав до 20 набоїв. Тут два питання. Або сектор обстрілу був обмежений, або не було наміру повноцінно знищити і зупинити транспортний засіб", - каже ТСН.Тижню Ігор Кім.

Друг за друга

Насправді перелічені сумніви - далеко не всі. З важливого: фахівець, з яким спілкувався ТСН.Тиждень вважає, що стрільба була одиночними кулями, не автоматичною чергою. І що міг працювати саме непрофесійний кілер, чим справді грішать останні спіймані СБУ недодиверсанти.

Та все це - лиш перші поверхневі оцінки. Гірше те, що наслідки можуть бути глибинні. Володимир Зеленський з першого дня переконаний: спроба ліквідувати його друга, Сергія Шефіра, це убивчий меседж на адресу всього інституту президента. І ці слова прозвучали з найвищої трибуни світу – ООН.

Андрій Орляк, Валентин Шилко, Костянтин Слюсар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter