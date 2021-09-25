Ключова мета стрілка полягала у зупинці автомобіля шляхом нейтралізації водія.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявляє, що у МВС пропонували усім охочим провести слідчий експеримент з бойовими набоями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єнін сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я щиро радий, що нам вже, на щастя, не доводиться доказувати нікому і нічого, що це була нібито інсинуація. І на нашу пропозицію, яка лунала буквально у перші дні, що ми готові провести відповідний слідчий експеримент, і всі бажаючі можуть випробувати на собі поїздку у такому авто і стрільбу із застосуванням реальних набоїв, - жодний так і не викликався", - зауважив Єнін.

Він наголосив, що виключно "завдяки якимось щасливим миттєвостям цей замах не вдався".

Єнін додав, що ключова мета стрілка полягала у зупинці автомобіля шляхом нейтралізації водія.

"Безумовно, ми мали справу з професіоналом", - заявив він.

За його словами, нападник перебував у засідці, і протягом чотирьох секунд випустив близько 20 куль.

"Щоб говорити про ефективність стрільби, ми маємо 15 попадань в авто. Дві кулі влучили в ногу водію, який поки що перебуває у реанімаційному відділенні, але, на щастя, його життю нічого не загрожує", - сказав Єнін.

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Перший заступник глави МВС зазначив, що авто, у якому перебував Шефір, не було броньованим, а кулі "досить легко пройшли через двері автомобіля без жодного спротиву, пошкодивши внутрішню обшивку".

"Тобто, куля не втрачала своєї кінетичної енергії", - заявив Єнін і продемонстрував відповідні слайди.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віталій Саєнко