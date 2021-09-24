Засновник УБОЗ Валерій Кур вважає, це була спроба вчинити "політичне вбивство".

Засновник Управління по боротьбі з організованою злочинністю Валерій Кур вважає, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра був "добре організованою спецоперацією", а стріляв професіонал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

На думку Кура, у цій справі про замах першою версією має бути політична. "І що тут вплив спецслужб нашого колишнього друга, а сьогоднішнього ворога, який веде з нами війну", - сказав він.

Так, Кур вважає, що це була спроба вчинити "політичне вбивство". "Умовно кажучи, постріл був направлений саме в Зеленського", - зазначив він і висловив думку, що це може бути не остання така спроба "політичного вбивства".

Також Кур підкреслив, що замах на Шефіра був "добре організованою спецоперацією".

"Стріляв професіонал, він працював не один. Купчастість (стрільби - УНІАН) мені говорить про це... Був мотив убити його. І вбити явно не тому, що хтось шукає, що він у когось позичив гроші або комусь винен... Я думаю, що це спрямовано на президента", - сказав засновник УБОЗ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Таня Поляковська