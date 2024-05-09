Може вийти під заставу, що перевищує 20 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід щодо заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича, якого підозрюють у заволодінні землею. Його відправили під варту до 7 липня включно із альтернативною заставою у 20 млн 276 тис. грн, повідомляють в "Центрі протидії корупції".

Зазначається, що у разі внесення застави Дмитрасевич повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС.

Варто зазначити, що заступнику міністра аграрної політики повідомили про підозру у справі про ймовірне заволодіння землі на 291 млн грн та спробі заволодіння землі на 190 млн грн. За версією слідства, до ймовірної схеми Дмитрасевича залучив теперішній міністр аграрної політики Микола Сольський.

Відео дня

Прокурор вказувала, що Дмитрасевич готував проекти судових рішень, за якими встановлювалася відсутність права постійного користування земельними ділянками у держпідриємств "Іскра" і "Надія", вказують в ЦПК.

Справа Сольського

У квітні прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею колишньому голові аграрного комітету Ради – чинному міністру Миколі Сольському. Сам Сольський заявив, що події щодо його справи стосуються періоду, коли він був ще адвокатом, а не міністром. Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Вищий антикорупційний суд обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня включно. Однак за нього внесли заставу у 75,7 млн грн.

Вас також можуть зацікавити новини: