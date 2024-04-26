Раніше йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського внесли заставу у 75,7 млн грн.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката Сольського Назара Кульчицького. Так, тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), слідчого чи суду, не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет. Сольському заборонили також спілкуватися зі своїм заступником.

Справа Сольського

23 квітня детективи НАБУ викрили схему заволодіння державними землями в Сумській області загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га.

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Прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею колишньому голові аграрного комітету Верховної Ради - чинному міністру Миколі Сольському.

Сам Сольський заявив, що події щодо його справи стосуються періоду, коли він був ще адвокатом, а не міністром. Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

25 квітня Сольський подав заяву на відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Раніше сьогодні, 26 квітня, Вищий антикорупційний суд обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб, тобто до 24 червня включно. Як альтернативу, слідчий суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 75 млн 700 тис. грн. Підозрюваного було взято під варту в приміщенні суду.

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