Кулеба вже не міністр закордонних справ: Рада підтримала його відставку

Кулеба сам написав заяву про відставку.

Верховна Рада України проголосувала за відставку Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що за це рішення проголосувало 240 народних депутатів України.

При цьому Кулеба не був присутній під час свого звільнення і не виступив зі звітом.

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"Головуючий сказав: "міністр відсутній не з наших причин", - написав Железняк.

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4 вересня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у соціальній мережі Facebook повідомив, що до парламенту надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби про відставку. Спікер парламенту додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Водночас учора Верховна Рада не голосувала за відставку Кулеби. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, імовірно, не було необхідних 226 голосів за відставку, тому питання відклали.

Серед кандидатів на посаду керівника МЗС України наразі перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Кандидатуру керівника МЗС має пропонувати не парламентська коаліція, а, згідно із законодавством України, президент України.

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Нагадаємо, нещодавно виник скандал із Польщею через висловлювання Кулеби щодо "акції Вісла". Тоді глава МЗС України заявив, що події відбувалися на "українських територіях". Ця заява викликала обурення польських політиків, які навіть закликали визнати Кулебу персоною нон-грата в Польщі.

А, на думку The Telegraph, Кулеба подав у відставку після невдачі з далекобійними ракетами.

Дмитро Кулеба - що про нього відомо

Кулеба народився 1981 року в м. Суми. У 2003 році з відзнакою закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Кандидат юридичних наук (2006 р.).

Із серпня 2019 року до березня 2020 року - віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

З 4 березня 2020 року призначений міністром закордонних справ України.

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