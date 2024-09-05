Новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга

Ранііше Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ.

Верховна Рада України призначила міністром закордонних справ України першого заступника міністра Андрія Сибігу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за це рішення проголосували 258 народних депутатів, виклавши також фото табло з результатами голосування.

Як зазначається на сайті МЗС, Сибіга у 2016-2021 роках був послом України в Турецькій Республіці.

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У 2021- 2024 - заступник керівника Офісу президента України, а з 2024 року - перший заступник міністра закордонних справ України.

Дмитро Кулеба більше не очільник МЗС

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня парламент мав розглядати питання про звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ. Як зазначив Железняк, ймовірно, не було необхідних 226 голосів за відставку, тому це питання відклали.

Сьогодні, 5 вересня, Рада таки змогла звільнити Кулебу з посади. Під час звільнення Кулеба у Раді присутній не був і звіту про роботу не надавав.

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