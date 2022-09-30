В Євросоюзі наголошують, що Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна.

Лідери держав і урядів 27 країн-членів Європейського Союзу заявляють, що ніколи не визнають анексію Росією українських окупованих територій.

Про це йдеться у заяві членів Європейської Ради, оприлюдненій Представництвом Євросоюзу в Україні.

"Ми якнайрішучіше відкидаємо та одностайно засуджуємо незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Умисно підриваючи міжнародний порядок, заснований на правилах, відверто порушуючи основоположні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, а також основні принципи, закріплені в Статуті ООН та міжнародному праві, Росія ставить під загрозу глобальну безпеку", - наголошується у заяві.

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"Ми не визнаємо і ніколи не визнаватимемо ні незаконні "референдуми", які Росія організувала як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, ні їх сфальсифіковані та незаконні результати. Ми ніколи не визнаватимемо цієї незаконної анексії. Ці рішення є недійсними та не можуть мати жодних правових наслідків. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації недвозначно не визнати цю незаконну анексію", - заявляють лідери ЄС.

Наголошуєтся, що перед лицем загарбницької війни Росії, а також останнього етапу ескалації з боку Москви, Європейський Союз рішуче підтримує Україну та її народ.

"Ми непохитно підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Україна реалізує своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією, та має право звільнити окуповані території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ядерні загрози з боку Кремля, військова мобілізація, стратегія неправдивого представлення території України як російської та дезінформація про те, що війна може тепер поширитися на територію Росії, не похитнуть нашу рішучість", - йдеться у заяві.

Також лідери ЄС запевняють, що будуть посилювати обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії.

"Це сприятиме посиленню тиску на Росію, аби вона припинила свою загарбницьку війну", - наголошується в документі.

"Ми повторюємо, що Європейський Союз твердо стоїть на боці України та продовжуватиме надавати потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні скільки потрібно", - підсумовується у заяві.

Росія намагається анексувати чотири області України

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Сьогодні Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву повернутися за стіл переговорів.

Президент Володимир Зеленський відповід, що домовитись про співіснування з Володмиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

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