Обговорювати анексію українських територій він відмовляється.

Російський президент Володимир Путін закликав владу України повернутися за стіл переговорів.

Ця заява прозвучала під час його виступу перед Федеральними Зборами.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще в 2014 році і повернутися за стіл переговорів. Ми готові до цього. Про це не раз було сказано. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні не будемо обговорювати. Він зроблений. Росія його не зрадить", - сказав Путін.

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"Хочу, щоб мене почули київська влада і їх реальні господарі на Заході: ці люди стають нашими громадянами. Назавжди", - додав диктатор.

Крім того, він знову звинуватив Захід у спробі зруйнувати Росію.

"Захід шукає новий шанс вдарити по Росії, розвалити її, приректи її народ на злидні і виживання. Захід шукав і шукає новий шанс послабити і розвалити Росію, їм не дає спокою, що є така велика країна. Ми будемо захищати нашу землю всіма засобами", - додав Путін.

Анексія територій України

Як відомо, 23-27 вересня окупаційна влада провела псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Після цього в МЗС Російської Федерації заявили, що на "приєднані" до РФ території буде поширюватися ядерна доктрина.

Сьогодні Путін заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території до Росії.

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