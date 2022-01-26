Сполучені Штати Америки розглядають питання про надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні на брифінгу у Вашингтоні. Трансляція брифінгу відбувалася на сторінці Держдепу у Youtube.
"Ми знаємо, що економіка України і фінансове положення страждають від цієї кризи. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також шукаємо можливості, як підтримати її економіку, окрім тієї суттєвої допомоги, яку вже надаємо. Наші європейські союзники і партнери вживають таких самих заходів ", - наголосив Блінкен.
Читайте такожСША у письмовій відповіді Росії підтвердили, що двері НАТО для України відкриті
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
Сьогодні, 26 січня, американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". Блінкен заявив, що у цьому документі США висловили занепокоєння у зв’язку з її діями.
Сьогодні, 26 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.