Ентоні Блінкен зазначив, що економіка і фінансовий сектор України страждають від кризи, створеної Росією.

Сполучені Штати Америки розглядають питання про надання Україні економічної підтримки на тлі стягування російських військ до українського кордону.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив сьогодні на брифінгу у Вашингтоні. Трансляція брифінгу відбувалася на сторінці Держдепу у Youtube.

"Ми знаємо, що економіка України і фінансове положення страждають від цієї кризи. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також шукаємо можливості, як підтримати її економіку, окрім тієї суттєвої допомоги, яку вже надаємо. Наші європейські союзники і партнери вживають таких самих заходів ", - наголосив Блінкен.

Читайте такожСША у письмовій відповіді Росії підтвердили, що двері НАТО для України відкриті

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Сьогодні, 26 січня, американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". Блінкен заявив, що у цьому документі США висловили занепокоєння у зв’язку з її діями.

Сьогодні, 26 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.