За даними розвідок, Росія може вдруге вторгнутися до України вже взимку.

У США припускають, що Росія спробує вторгнутися на територію України ще до середини лютого. Раніше в українському МО датою наступу називали 20 лютого.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Р. Шерман у розмові з президенткою Естонії (2016—2021 рр.) Керсті Кальюлайд у рамках онлайн-дискусії YES.

При цьому вона уточнила, що про справжні наміри Путіна не знає, імовірно, навіть його близьке оточення.

"Ми бачимо ознаки того, що він (Путін – УНІАН) може використати сили зараз, або, може, в середині лютого. І ми всі знаємо, що церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде 4 лютого. Передбачається, що президент Путін буде присутній там. І Сі Цзіньпін просив, мабуть, щоб в цей час не здійснювалися атаки проти України", – сказала Шерман.

Заступниця держсекретаря наголосила, що у Росії "немає оборонної причини, щоби зосереджувати таку військову потугу" вздовж кордону України.

Шерман нагадала Росії про її перший наступ на Україну.

"Саме у 2014 році саме Росія захопила частину України, забрала Крим. Росія й далі розпалює війну в Україні. 14 тисяч життів ця війна вже забрала. Зникли, зруйнувалися міста. Через російські дії майже 3 мільйона українців потребують гуманітарної допомоги", – сказала Шерман.

Політик додала, що зараз йдеться не тільки про ризики для України, а й про ризики для всього світу.

"Одна країна не може змінювати кордони іншої силоміць, не може диктувати зовнішню політику цій країні або забороняти кудись іти, до чогось вступати", – підкреслила заступниця Блінкена.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше пояснив різницю між заявами про імовірне вторгнення РФ США та України тим, що Київ зосереджує увагу на будь-який сценарій наступу Росії. Тоді як США, стверджує міністр, підкреслюють імовірність воєнного вторгнення в Україну.

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