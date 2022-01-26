За даними розвідок, Росія може спробувати вторгнутися в Україну вже взимку.

Посол США Джон Салліван передав міністерству закордонних справ Росії письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки" Кремля щодо НАТО.

Про це пише російське пропагандистське видання Коммерсантъ.

Проект "гарантій" Кремль опублікував наприкінці грудня 2021 року. Документ фактично унеможливлює вступ України та інших держав, які колись були під окупацією СРСР, до НАТО.

Проте у Вашингтоні з відповіддю не поспішали. У нещодавніх згадках про варіанти реакції Білого дому західна преса писала, що США, імовірно, проситимуть МЗС РФ поки не оприлюднювати відповідь і сподіваються, що з нею ознайомиться Путін.

Читайте такожУ Ватикані Папа Римський помолився за мир в УкраїніЦьому передувала серія зустрічей між представниками РФ та НАТО з приводу політики членства в організації Північноатлантичного договору.

За результатами переговорів у січні члени НАТО відхилили ультиматум Кремля.

Тим часом США та ЄС працюють над інструментами впливу на РФ, яка зосередила довкола України 100-тисячне військо і, за оцінкою розвідок, може спробувати піти на новий наступ у лютому 2022 року.

Водночас російські посадовці публічно погрожують "тяжким сюжетом" для Європи у разі незадоволення їхніх "гарантій".

Володимир Путін називав вступ України до НАТО "червоними лініями", бо це, на його думку, може загрожувати нацбезпеці Росії. Хоча у ЄС та США неодноразово наголошували, що Київ не становить загрози РФ, і закликали Москву до деескалації.

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