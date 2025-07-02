Він наголошує, що необхідно забезпечити захист для українців.

Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами Америки з’ясовуються усі деталі щодо постачання оборонної підтримки. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ України.

"Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компоненту ППО", - заявив він.

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Глава держави також підкреслив, що "так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей".

Зупинка американської допомоги

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Politico зазначило, що США ще на початку червня вирішили призупинити постачання зенітних ракет та "деяких інших високоточних боєприпасів" до України, але постачання припинилося лише зараз.

У Міністерстві оборони України заявили, що наша країна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож це питання намагаються прояснити безпосередньо у американців.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні та зауважив, що розуміє прагнення адміністрації Штатів опікуватись насамперед власними інтересами.

Водночас він підкреслив, що "в короткостроковій перспективі Україна не може обійтись без усієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони".

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