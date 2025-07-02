Генсек НАТО наголосив, що країни Європи нарощують оборонні витрати й допомогу Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні. Він сказав, що розуміє прагнення адміністрації США опікуватись насамперед власними інтересами. Про це пише "Європейська правда".

"Коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі Україна не може обійтись без усієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони", - додав генсек.

Він нагадав, що на полях саміту НАТО минулого тижня президенти України та США провели зустріч і "мали дуже гарне обговорення, зокрема щодо систем ППО". Рютте сказав:

Відео дня

"Так, я розумію, що США мають піклуватись про свої запаси зброї. У той же час ми повинні допускати певну гнучкість".

Генсек наголосив, що країни Європи нарощують оборонні витрати й допомогу Україні, але вони не можуть обійтись без практичної підтримки США.

"Це також і в інтересах США - щоб Україна не програла цю війну… А безпечна Європа також означає і безпечні США. Це все повністю взаємоповʼязані речі", - додав Рютте.

Призупинка військової допомоги США

Раніше видання Politico повідомило, що США ще на початку червня вирішили призупинити постачання зенітних ракет та "деяких інших високоточних боєприпасів" в Україну, але постачання припинилося лише зараз.

За даними NBC News, серед іншого США призупинили постачання ракет для Patriot через побоювання запасів боєприпасів у американської армії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у питаннях оборони варто приділяти увагу офіційній інформації, а не гучним заголовкам ЗМІ з посиланням на неназвані джерела. За його словами, вагу має лише офіційна інформація.

Вас також можуть зацікавити новини: