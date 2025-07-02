У Пентагоні кажуть, що США зенітні ракети потрібніші, бо Трампу треба грати м'язами перед світовою спільнотою.

Пауза в поставках зенітних ракет і артилерійських снарядів Україні є практичним втіленням гасла "Америка перш за все", яке відстоює чинна президентська адміністрація. Про це коментарі Fox Business заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Саме так виглядає "Америка перш за все": ми спершу маємо потурбуватися про потреби Сполучених Штатів", – заявив він, пояснюючи причини зупинки поставок Україні.

За словами Вітакера, США завжди повинні мати в достатній кількості оборонні засоби, щоб демонструвати силу на світовій арені. У цьому контексті він згадав нещодавній удар американської авіації по ядерних об’єктах в Ірані.

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"І тому ми маємо переконатися, що у нас достатньо ракет для Patriot, у нас достатньо засобів протиповітряної оборони і всього того, що нам потрібно для забезпечення нашого успіху на полі бою, де б воно не було", - заявив дипломат.

США зупинили поставки зброї Україні

Як писав УНІАН, вчора стало відомо, що США призупинили поставки Україні зенітних ракет і високоточних снарядів для артилерії, закупівля і передача яких були профінансовані ще за часів адміністрації Байдена.

У Міністерстві оборони України заявили, що не отримували від американців жодних офіційних повідомлень про таке рішення, але спробують це з’ясувати.

Тим часом аналітики вже розцінюють рішення Вашингтону як остаточне самоусунення від війни в Україні.

Також варто нагадати, що під час операції проти Ірану армія США продемонструвала неабияке марнотратство у використанні зенітних ракет, які тепер вдібирає у України.

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