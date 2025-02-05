Він запевнив, що Україна не поступиться своїми інтересами.

За столом переговорів щодо закінчення війни мають бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна та Росія.

Про це у великому інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив український президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру, як ніхто у світі. За його словами, навіть розмова з кремлівським правителем Путіним вже є поступкою та компромісом:

"Ми віримо, що Трамп хоче успіху, а успіх - це перемога здорового глузду. Що означає кінець гарячої фази війни та, безсумнівно, надійні гарантії безпеки для України".

Також президент вважає, що зняття санкцій з Російської Федерації лише збільшить ризик повторного вторгення її військ в Україну.

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Переговори з Росією

Як відомо, новий президент Сполучених Штатів Америки хоче знайти шлях завершення війни за 100 днів. Днями він повідомив, що його команда вже запланувала зустрічі із українською та російською сторонами.

У Москві постійно кажуть, що нібито відкриті до переговорів, однак критикують всі мирні ініціативи Києва. Нещодавно Путін заявив, що не підписуватиме мирний договір із Зеленським, бо не вважає його легітимним президентом.

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