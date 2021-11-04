Кандидата в нардепи включено до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 140.

Замість Ірини Верещук, яку призначили на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, до Верховної Ради має зайти Сергій Кострійчук.

Про це свідчать дані з сайту Центрвиборчкому.

Так, Кострійчук включений до виборчого списку "Слуги народу" під номером 140.

Згідно з документами, які він подавав до ЦВК, кандидат у нардепи народився 7 червня 1985 року, тимчасово не працює, безпартійний та проживає в смт Теплик Теплицького району Вінницької області.

Читайте такожЗ'їзд "Слуги народу" у листопаді: Корнієнко назвав імовірні дати та розповів про службове розслідуванняНагадаємо, 4 листопада Верховна Рада призначила Верещук віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та достроково припинила повноваження Верещук як народного депутата.

Верещук з початку вересня до середини листопада 2019 року була представницею Кабміну в парламенті. У 2020-му брала участь у виборах мера Києва, але програла нинішньому очільнику міста Віталію Кличку.

Раніше – з 2010 до 2015 року, була мером міста Рава-Руська Львівської області.

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Автор: Антоніна Доломанжи