Зокрема, він планує налагодити співпрацю з Генштабом ЗСУ, провести аудити, звернути увагу на кадрові питання.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про свої перші кроки на новій посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо своїх перших кроків, Резніков зауважив:

"Аудитів кілька я бачу... Я звернуся до Держаудитслужби з проханням зробити це. Крім того, будемо робити внутрішній аудит, юридичний. Усі судові справи, які є сьогодні, де Міністерство оборони або Збройні сили є учасниками судових процесів, - проаналізуємо, чому програють ті справи, тощо".

За його словами, це потягне за собою аудит майна Міноборони, наскільки ефективно воно використовується в інтересах ЗСУ, сектору безпеки.

"Наступна історія - це кадрові питання. Я зустрінуся з кожним заступником міністра, з кожним керівником відповідного департаменту та інших служб, які є у віданні Міністерства оборони", - сказав Резніков.

Окрім того, наголосив міністр, він спільно з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним організує взаємодію між Генеральним штабом ЗСУ та Міноборони.

"І будь-яку, скажімо так, існуючу сьогодні певну конкуренцію, буде скасовано. Це буде співпраця, це буде взаємодія, це буде повна кооперація", - запевнив урядовець.

Серед іншого, Резніков відзначив питання комунікації з країнами-партнерами України, військову дипломатію.

"Роботи багато, виклики шалені... Дуже нервувався під час складання присяги", - підсумував він.

Відповідаючи на запитання щодо умов військової служби та необхідних змін у цій сфері, Резніков зауважив:

"Зробимо аудит, поїдемо у війська. Перший візит, звісно, буде в зону проведення ООС, разом з Головнокомандуючим. А потім побригадно, по всіх видах Збройних сил... І у Вінницю, і в Одесу, і "Білі крила", і так далі, і на Закарпаття".

Він наголосив на необхідності мотивувати людей продовжувати контракт, адже в Україні "дуже великий відсоток людей, які не продовжують контракт".

Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)"Україна вкладає в них кошти, вчить. Вони прослужили там 6 місяців, а далі немає продовження. Тобто, немає далі мотивації. Нею може бути житло, житлова програма, грошове забезпечення, справедливий кар'єрний ріст", - сказав міністр.

Він також наголосив, що потрібно серйозно займатися військовою освітою.

Олексій Резніков - новий міністр оборони України

Учора, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні, 4 листопада, парламент голосує за призначення чотирьох членів Кабінету міністрів України.

На засідання Верховної Ради прибув президент України Володимир Зеленський. Глава держави представив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Відповідно до Конституції України, кандидатуру на посаду міністра оборони пропонує президент.

Призначення Резнікова підтримали 273 народних депутати.

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Автор: Таня Поляковська