Фракція "СН" пропонує регламентний комітет ухвалити рішення щодо негідної поведінки народного депутата.

Народний депутат України Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося під час засідання парламенту, на якому розглядалося питання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони України та в сесійній залі був присутній глава держави.

Лерос, виступаючи з трибуни парламенту, назвав Зеленського "зрадником". Зеленський не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорить не на тему.

Мікрофон було відключено, Лерос не міг продовжувати виступати, тоді він повернувся до президента України та показав йому піднятий середній палець.

Після цього народний депутат України Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу") закликала регламентний комітет парламенту розібратися з цією ситуацією, ухваливши відповідні рішення. Вона зазначила, що є недопустимою така поведінка народного депутата, зокрема в сесійній залі Верховної Ради.

Раніше, у вересні, генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення Леросом злочину. У ДБР повідомляли, що з'явилося відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує осіб для імітації нападу на себе задля створення ілюзії погроз.

Сьогодні, 4 листопада, парламент голосує за призначення чотирьох членів Кабінету міністрів України.

На засідання Верховної Ради прибув президент України Володимир Зеленський. Глава держави представив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Відповідно до Конституції України, кандидатуру на посаду міністра оборони пропонує президент.

Призначення Резнікова підтримали 273 народних депутати.

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Автор: Надя Пришляк