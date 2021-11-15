Новообрані нардепи скоро принесуть присягу, поділилися у партії "Слуга народу".

У вівторок, 16 листопада, троє новообраних народних депутатів мають скласти присягу у Верховній Раді України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі партії "Слуга народу".

"На засіданні фракції "Слуга народу" представили трьох новообраних народних депутатів: Сергія Кострійчука, Сергія Козира та Віталія Войцехівського. Уже завтра вони складуть присягу та приєднаються до команди "Слуга народу" у Верховній Раді", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 9 листопада ЦВК визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука, який зайде до Ради замість Ірини Верещук, яку призначили віце-прем'єр-міністром – міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, цього ж дня ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах на Херсонщині та Черкащині та визнала обраним народним депутатом в окрузі №197 Віталія Войцехівського від "Слуги народу", а в окрузі №184 – Сергія Козира також від "СН".

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Автор: Таня Поляковська