Арахамія підкреслив, що наразі в порядку денному питання про позбавлення Разумкова депутатського мандату немає.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чи планують на з'їзді партії ухвалювати рішення про позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Читайте також"Слуги народу" у понеділок проведуть засідання фракції: про що говоритимуть"Мені здається, що окрім страхів самого Разумкова, такої інформації ми не надсилали нікому. У нас справді буде з'їзд. Питання на з'їзді такого немає", - сказав парламентар.

Арахамія підкреслив, що наразі в порядку денному питання про позбавлення Разумкова депутатського мандату немає.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Разумков заявив, що не виключає, що на з’їзді партії "Слуга народу" може бути ухвалено рішення про позбавлення його депутатського мандату.

З'їзд "Слуги народу", на якому розглянуть питання ротації керівництва партії, відбудеться у понеділок, 15 листопада.

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Автор: Леся Лещенко