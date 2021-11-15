Її кандидатуру запропонував екс-голова партії Олександр Корнієнко.

Народна депутат Олена Шуляк обрана головою партії "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні прийнято на XIII з'їзді політичної партії"Слуга народу".

Кандидатуру Шуляк запропонував Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії. Альтернативних кандидатур на цей пост не пропонувалося.

Шуляк пройшла до парламенту за списком партії "Слуга народу" під номером 13. Вона заступник голови фракції "Слуга народу" та заступник керівника Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Читайте такожУ "СН" офіційно заявили, що Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партіїЗа словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури, Шуляк уже відзначилася першими ініціативами. Вона запропонувала створити "Президію Політради" для оперативного прийняття рішень з поточних питань та "Дисциплінарну раду", яка розглядатиме питання "зашкварів" членів партії на всіх рівнях.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня народний депутат Олександр Корнієнко був обраний першим заступником Голови Верховної Ради.

8 листопада Корнієнко склав повноваження керівника партії "Слуга народу", щоб"глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віце-спікера".

Нардеп Юрій Камельчук заявив, що є п'ять найбільш ймовірних кандидатів на посаду голови партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка.

Автор: Надя Пришляк