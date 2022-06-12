Україна продовжує працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення.

Рішення про надання Україні статусу кандидата посилить не тільки нашу державу, а й весь Європейський Союз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні увечері, 11 червня.

"Сьогодні розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижні. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Упевнений, вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України", - заявив президент України.

"Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, але і весь Євросоюз. І просто що ще має статися в Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України за межами Євросоюзу, Європейського об'єднання працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів все очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються над нашими людьми, що це нібито за те, що Україна пішла в Європу. А звідки ж тоді в Європі скептики?"- сказав глава держави.

Він підкреслив, що Україна продовжує потужно працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення, "воно для нас дуже важливе".

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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