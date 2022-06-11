Президент України зазначає, що Росія хоче зруйнувати європейську єдність.

Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Зараз, безумовно, вирішальний час. І не лише для України, але й для Європейського Союзу і для всього Європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи, та чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою, хоче залишити її слабкою", - сказав Зеленський.

Він додав, що вся Європа - це "мішень для Росії", і Україна - це "лише перший етап в цій агресії, в цих планах".

"Саме тому позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що український народ вже зробив надзвичайний внесок у захист спільної свободи та цінностей.

"За дуже короткий час ми надали вичерпні відповіді на опитувальник, першу частину якого, пані Урсуло, особисто ви передали мені тут, у Києві, ще на початку квітня. І вже наступного тижня ми очікуємо з боку Європейської комісії висновок щодо дотримання Україною Копенгагенських критеріїв членства в Євросоюзі", - нагадав він.

Крім того, глава держави зауважив, що проведені у європейських країнах опитування показали, що абсолютна більшість європейців вважає Україну "частиною європейської родини".

"І це справедливо. І визнання на політичному рівні такої реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня, коли має відбутися історична для нас Європейська рада і засідання, логічним рішенням якого має стати надання Україні статусу країни-кандидата", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що український народ розуміє, що статус кандидата - це лише початок шляху до членства у ЄС.

"У нас є досягнення у реформах, в імплементації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, в галузевій інтеграції. І звичайно, нашій державі ще потрібно пройти цей шлях від кандидатства до повноправного членства. Але всі вже бачили, що український народ настільки цінує свободу, настільки готовий боротися за своє майбутнє, що зробить усе необхідне для європейської інтеграції України", - запевнив Зеленський.

Він також додав, що "європейський проект точно не може бути завершений без нас". "І саме зараз це абсолютно очевидно, коли український народ захищає відважно майбутнє для себе і для всіх народів заходу й сходу, півночі і півдня Європи", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

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