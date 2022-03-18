Кабміну та ЄК надано вііповідні доручення.

Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців.

Про це повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський зазначив, що розмова була "предметною".

"Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.

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