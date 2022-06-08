За резолюцію проголосували 438 парламентаріїв, 65 - висловилися проти, ще 94 - утрималися.

У Європарламенті рекомендували надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це йдеться в резолюції про зовнішню політику і політику з безпеки і оборони ЄС "після агресивної війни Росії проти України", ухваленій євродепутатами на пленарному засіданні в Страсбурзі в середу, 8 червня, пише DW.

За резолюцію проголосували 438 парламентаріїв, 65 - висловилися проти, ще 94 - утрималися.

Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися, що "Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство в ЄС, а також надати їй статус кандидата в ЄС в якості чіткого політичного сигналу солідарності з народом України".

Йдеться про декларацію неформального саміту ЄС у Версалі. Вона, втім, була дуже обережною у формулюваннях, визнала лише європейські прагнення України і додала, що країна входить в європейську сім'ю народів.

Рішення Євроради очікується на саміті 23-24 червня.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії повідомив, що висновок ЄК за заявкою на членство буде підготовлено протягом декількох місяців.

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