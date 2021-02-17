Депутати просять повернути йому звання Героя України.

Депутати Львівської обласної ради напередодні ухвалили звернення до президента та Верховної Ради із закликом повернути Степану Бандері звання Героя України.

Про це повідомляється на сайті облради.

Депутати назвали рішення Донецького окружного адмінсуду за 2010 рік, який скасував звання Бандері, заполітизованим.

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"Звертаємо увагу, що у ХХ столітті Україна перебувала під окупацією різних тоталітарних систем. На боротьбу з цими системами стали справжні Герої України, які головною метою свого життя вважали відновлення самостійності і незалежність України. Визнання цього величезного геройського вчинку та заслуг, пов'язаних із відновленням, становленням та розвитком незалежної України, і є відновленням історичної справедливості", - наголошується у зверненні.

Львівські депутати просять Зеленського та Раду внести зміни до законів, щоб дозволити присвоєння звання Героя України особам без громадянства, а також повернути Бандері цю відзнаку.

Зазначимо, нещодавно у Львові вандали пошкодили пам'ятник Бандері, розташований у центрі міста. Згодом зловмисників встановили й затримали.

Крім того, днями Окружний адміністративний суд cтолиці скасував рішення Київської міської ради, яким Московський проспект було перейменовано на проспект Степана Бандери.

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Автор: Юрій Годован