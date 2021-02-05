Пошуком зловмисників вже займаються правоохоронці.

У Львові минулої ночі невідомі особи облили червоною фарбою пам'ятник керівнику ОУН Степану Бандері.

Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Андрій Москаленко.

"Вже зараз працівники районної адміністрації займаються відновлення і очисткою пам’ятника. Також скерували відповідну заяву в поліцію. З’ясовуємо всі деталі", - написав він.

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Своєю чергою у прес-службі поліції області повідомили, що вже встановлюють причетних до вандалізму. За скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

"Сьогодні, 5 лютого, о 2:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи облили фарбою пам‘ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

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Автор: Юрій Годован