У Львові минулої ночі невідомі особи облили червоною фарбою пам'ятник керівнику ОУН Степану Бандері.
Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Андрій Москаленко.
"Вже зараз працівники районної адміністрації займаються відновлення і очисткою пам’ятника. Також скерували відповідну заяву в поліцію. З’ясовуємо всі деталі", - написав він.
Читайте такожСерп і молот: у Львові в День пам’яті захисників невідомі розмалювали пам’ятник Бандері
Своєю чергою у прес-службі поліції області повідомили, що вже встановлюють причетних до вандалізму. За скоєне їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
"Сьогодні, 5 лютого, о 2:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи облили фарбою пам‘ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.
За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Вандалізм в Україні: інші новини
- У Києві вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО (фото)
- У Львові двоє киян розмалювали фарбою меморіал Небесної сотні: їм загрожує штраф (фото)
- На Миколаївщині зловмисник скоїв наругу над понад 100 могилами, у тому числі - власних родичів (фото, відео)
- Вандали пошкодили 17 пам'ятників на братській могилі в Херсоні: з'явилися фото наслідків
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram