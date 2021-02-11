На цей час проспект ще не перейменовують, і рішення суду, швидше за все, буде оскаржено.

Окружний адміністративний суд cтолиці скасував рішення Київської міської ради, яким Московський проспект було перейменовано на проспект Степана Бандери.

Про це йдеться у рішенні суду від 28 січня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що до ОАСК звернулася громадська спілка "Громадський контроль та порядок" з позовною заявою до Київської міської ради, в якій просила визнати неправомірними дії міськради щодо прийняття рішення від 07.07.2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", а також визнати незаконним та скасувати це рішення.

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Адміністративний позов обґрунтовано тим, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням термінів, встановлених законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки"; наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування.

Також позивач зазначив, що назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування з підстав, викладених у закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті, які підпадають під дію положень зазначеного Закону.

"Крім того, оскаржуване рішення прийнято з порушеннями, оскільки відповідачем не проведено громадського обговорення у передбаченому законодавством України порядку; проект оскаржуваного рішення у встановленому порядку не оприлюднювався", - сказано у повідомленні.

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Суд вирішив адмінпозов "Громадського контролю та порядку" задовольнити частково.

"Визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві". В іншій частині відмовити", - йдеться у рішенні суду.

Також рішенням передбачено стягнути на користь громадської спілки суму сплаченого судового збору у розмірі 689 грн., "пропорційному до задоволених позовних вимог, за рахунок бюджетних асигнувань Київської міської ради".

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими статті 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери

7 липня 2016 року 87 депутатів Київради (з 97 загалом зареєстрованих на засіданні) підтримали рішення про перейменування ряду вулиць у столиці в рамках виконання закону про декомунізацію.

Згідно з цим рішенням, зокрема, проспект Московський отримав назву імені Степана Бандери, а також нові назви отримали: вулиця Кутузова - тепер це вулиця Генерала Алмазова, провулок Кутузова - провулок Євгена Гуцала, вулиця Баумана - вулиця Януша Корчака, вулиця Суворова - тепер вулиця Михайла Омеляновича-Павленка.

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Автор: Денис Прядко