В Офісі президента наголосили, що Володимир Зеленський не бачить сенсу перешкоджати протестам.

В Офісі президента вважають, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише Українська правда.

На його думку, протестувальники прагнули "спровокувати якесь дике насильство" або агресію з боку поліції.

Разом із тим Подоляк запевнив, що президент Володимир Зеленський не бачить сенсу перешкоджати протестам. Також він пообіцяв невдовзі ліквідувати наслідки вандалізму.

"Під ОПУ в суботу були сотні людей - більшість із них навіть не підозрювали, що організатори акції і кілька десятків неадекватно налаштованих молодиків спробують використовувати звичайних учасників протесту в таких ось своїх спробах щось демонстративно ламати і провокувати жорстку відповідь від поліції. Розбите скло у вікнах поміняють, написи зі стін - змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш", - сказав Подоляк.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Олександр Топчій