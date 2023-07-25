Під час повномасштабного вторгнення РФ він перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами.

Суд арештував підозрюваного в державній зраді народного депутата від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова без права застави. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.

В ОГП нагадали, що раніше Генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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Справа Пономарьова

24 липня правоохоронці повідомили, що викрили чинного народного депутата від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" на співпраці з Росією. Джерела УНІАН у правоохоронних органах зазначили, що йдеться про Олександра Пономарьова. Під час повномасштабного вторгнення РФ він перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами.

Зокрема, нардеп перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Пономарьову вручили підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років в’язниці. 24 липня Печерський суд почав обирати йому запобіжний захід, проте взяв перерву.

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