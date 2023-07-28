До проекту приєдналися російські журналісти, колишні депутати від "ОПЗЖ" та різні прокремлівські політтехнологи.

Колишній лідер "ОПЗЖ" Віктор Медведчук і прокремлівський пропагандист Денис Жарких зареєстрували в Росії громадську організацію "Другая Украина".

Як пишуть "Схеми", новий політичний проект кума Путіна має адресу в Москві і був створений у червні цього року.

"Другая Украина" не має права брати участь у виборах, але має право на авторські знаки "Настоящая Украина", "Голос другой Украины" і "Другая Украина".

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Організація у липні проводила так звані конференції, на яких обговорювалися шовіністичні теми. Зокрема учасники дискутували про статтю Медведчука "Дві України як нова політична реальність". Загалом цей антиукраїнський захід отримав назву "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".

Крім Медведчука і Жарких, до проекту приєдналися російські журналісти, колишні депутати від "ОПЗЖ" та різні прокремлівські політтехнологи.

Віктор Медведчук - останні новини

Як відомо, у вересні 2022 року зрадника України Віктора Медведчука обміняли на українських захисників. У СБУ заявляли, що цей факт не вплине на кримінальне провадження, яке вже було відкрите проти Медведчука.

У травні цього року суд конфіскував майно дружини Медведчука Оксани Марченко.

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